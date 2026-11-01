Дженоа се справи с Лече за 30 минути

Два гола през първия половин час донесеоха победата на Дженоа с 2:1 над Лече в среща от десетия кръг на Серия А.

С основна заслуга за четвъртия успех в последните пет кръга на "грифоните" бе бразилецът Жуниор Месиас, който се отличи с гол и асистенция. В 11-ата минута той намери Милутин Осмаич, който даде преднина на гостите, а в 28-мата сам покачи на 2:0, след като остана очи в очи с вратаря на Лече Владимиро Фалконе.

Домакините се върнаха в мача в 40-ата минута чрез Юсеф Малех, а в добавеното време гол на Никола Стулич за 2:2 бе отменен заради игра с ръка.

През второто полувреме играта бе по-затворена, а най-добрият шанс за гол се откри пред нападателя на гостите Стефан ел Шаарауи, но неговият изстрел се отби от гредата.

В класирането Дженоа е на 11-о място с 13 точки, докато Лече е на 14-а позиция с 9 пункта.