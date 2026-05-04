Джиро д'Италия: Какви са промените в организацията на движение и кои основни пътни артерии и улици в градовете ще бъдат затворени

Остава по-малко от седмица до началото на Джиро д'Италия 2026, старта на една от трите най-големи колоездачни обиколки в света, чиито първи три етапа ще преминат от Черноморието до столицата на България. Организацията и съпътстващите събития са мащабни и в петте града домакини, а всичко това ще доведе до промяна в организацията на движение и затварянето на републикански пътища, основни пътни артерии и няколко централни улици в градовете.
За да се намали неудобството на всички граждани и гости на България, организаторите работят директно с Google Maps и Waze, които ще разполагат с най-актуалната информация по време на трите етапа. При евентуални промени в графика или организацията на движението именно тези приложения ще отразят първи всяка актуализация в реално време.
Също така е подготвена и интерактивна карта, на която може да се разгледа пълното трасе на състезанието и да се провери кои пътища ще бъдат засегнати във всеки един от трите етапа.
Кои улици и пътища ще бъдат затворени?
Предварителни подготовки в София:
* 7 май, 03:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. - забранява се влизането и паркирането на пл. "Николай Гяуров"
* 9 май, 15:00 ч. - забранява се паркирането при паметника "Цар Освободител" и по ул. "15-ти Ноември" от бул. "Цар Освободител" до ул. "Оборище"
* 9 май, 19:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. се забранява влизането на МПС по
* Бул. "Цар Освободител" между бул. "Васил Левски" и ул. "Г. С. Раковски"
* Пл. "Народно събрание"
* Ул. "15-ти ноември"
* Дъгата зад пл. "Александър Невски"
* Ул. "19-ти февруари"
Етап 1 - 8 май:
Състезанието стартира от град Несебър в 14:00 ч., финалът е в Бургас между 17:00 и 17:20 ч.
На старта в Несебър и на финала в Бургас движението ще бъде напълно затворено от 6:00 ч. до 19:00ч.
Несебър
* 06:00 ч. - затваря се напълно движението на старта в Несебър
* 10:50 ч. - затваря се път I-9 при Несебър км 0
Междуградски пътища
* 11:03 ч. - затваря се I-9 от Несебър към Равда
* 11:09 ч. - затваря се I-9 при Равда
* 11:14 ч.- затваря се I-9 при Ахелой
* 11:23 ч. - затваря се I-9 при Поморие
* 11:34 ч. - затваря се I-9 при Летище Бургас
* 12:00 ч. - затваря се I-9 от отклонението за Малко Търново нататък
* 12:00 ч.- затваря се II-99 при Росен, Черноморец, Созопол и прилежащите отсечки
Бургас
* 07:00 ч. - затваря се бул. "Демокрация" от бул. "Сан Стефано" до ул. "Дунав"
* 12:00 ч. - забранява се паркирането по ул. "Димитър Бракалов"
* 14:40 ч. - първо влизане на колоната в Бургас от посока Несебър; затварят се бул. "Димитър Димов", "24-ти черноморски пехотен полк", "Демокрация", "Булаир", "Иван Вазов", "Индустриална", "Спортна" и "Тодор Александров"
* 16:50 ч. - второ влизане на колоната от посока Созопол по същото трасе
* 17:00 ч. - финиш на бул. "Демокрация" при кръстовището с ул. "Адам Мицкевич"
* 17:00 ч. - затваря се напълно ул. "Димитър Бракалов"
Етап 2 - 9 май:
Тръгване от Бургас в 12:00 ч., финиш във Велико Търново между 17:00 и 17:30 ч.
На старта в Бургас и на финала в Велико Търново движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00ч.
Бургас
* 05:00 ч. - забранява се паркирането по "Сливница", "Мара Гидик", "Левски", "Пробуда", "Македония", "Самуил" и "Сан Стефано"
* 07:00 ч. - затварят се напълно същите улици
* 11:55 ч. - старт от пл. "Тройката"; трасето поема по "Александровска", "Иван Вазов", "Цар Петър", "Христо Ботев", "Одрин", "Струга" и "Стефан Стамболов"
* 12:10 ч. - колоната преминава през кв. Ветрен и напуска общината в посока Айтос и Сливен
* 13:00 ч. - отварят се всички затворени улици
Пътища
* 09:10 ч. - затваря се A1 Бургас км 0 до пътен възел "Бургас запад"
* 09:23 ч. - затваря се I-6 при Садиево
* 09:32ч. - затваря се I-6 при Айтос
* 10:03 ч. - затваря се I-6 при Карнобат
* 10:31 ч. - затваря се I-6 при Лозенец
* 11:01 ч. - затваря се III-6007 при вход Сливен
* 11:13 ч. - затваря се II-53 при Сливен
* 11:42 ч. - затваря се II-53 при проход Бяла
* 12:07 ч. - затваря се II-53 при проход Вратник
* 12:28 ч. - затваря се II-53 при Майско
* 12:50 ч. - затваря се II-53 при Марян
* 13:19 ч. - затваря се II-53 при Миндя
* 13:38 ч. - затваря се II-53 при Лясковец
* 13:49ч. - затваря се I-4 при Шереметя
* 13:56 ч. - затваря се III-514 при Царевец
Велико Търново
* 06:00 ч. - затваря се напълно движението на финала
* 13:46 ч. - затваря се пътят при манастир Лясковец
* 13:49 ч. - затваря се I-4 при Шереметя
* 13:52 ч. - затваря се пътят при Св. Гора
* 13:56 ч. - затваря се III-514 при Царевец
* 16:59 ч. - финиш на състезанието във Велико Търново
Етап 3 - 10 май:
Тръгване от Пловдив в 13:15 ч., финиш в София между 17:00 и 17:25 ч.
На старта в Пловдив и на финала в София движението ще бъде напълно затворено от 6:00 часа до 19:00 часа.
Пловдив
* 06:00 ч. - затваря се напълно движението на старта
* 10:05 ч. - затваря се I-8 при старта
Пътища
* 10:31 ч. - затваря се I-8 при Стамболийски
* 10:44 ч. - затваря се I-8 при Мало Конаре
* 10:53 ч. - затваря се I-8 при Пазарджик
* 11:03 ч. - затваря се I-8 при Звъничево
* 11:16 ч. - затваря се I-8 при Септември
* 11:29 ч. - затваря се I-8 при Белово
* 11:34 ч. - затваря се I-8 при Момина клисура
* 11:53 ч. - затваря се II-82 при Костенец
* 12:04 ч. - затваря се II-82 при Долна баня
* 12:16 ч. - затваря се II-82 при Радуил
* 12:37 ч. - затваря се II-82 при Боровец (проход)
* 12:52 ч. - затваря се II-82 при Самоков
* 13:11 ч. - затваря се II-82 при яз. Искър
* 13:27 ч. - затваря се II-82 при Долни Пасарел
* 13:46 ч. - затваря се II-82 при Панчарево
Панчарево
* Преди 14:00 ч. - зрители ще могат да използват паркинга на ВЕЦ "Кокаляне". Ще бъде обособен и паркинг за кемпери на паркинга на ул. "Гауди" и "Самоковско шосе".
* 14:00 ч. - затваряне на движението по цялото "Самоковско шосе"
След 14:00 ч. желаещите да стигнат до зоните за наблюдение могат да го направят пеша или с велосипед, като влизането или пресичането на състезателния маршрут не е разрешено.
София
* 00:00 - 04:30 ч. - технически дейности по трасето
* от 04:00 ч. - се забранява престоя и паркирането по
* Ул. "Оборище" между пл. "Александър Невски" и бул. "Васил Левски"
* Ул. "11-ти август" между ул. "Московска" и пл. "Александър Невски"
* Ул. "Дунав" между ул. "Московска" и пл. "Александър Невски"
* Ул. "Московска" между пл. "Гина Кунчева" и ул. "Г. С. Раковски"
* 06:00 ч. до 23:00 ч. - се затваря движението по
* Ул. "Оборище" между пл. "Александър Невски" и бул. "Васил Левски"
* Пл. "Александър Невски" в частта северно от ул. "Оборище"
* Ул. "Дунав" между ул. "Московска" и пл. "Александър Невски"
* Ул. "11-ти август" между ул. "Московска" и пл. "Александър Невски"
* Ул. "Московска" между пл. "Гина Кунчева" и ул. "Г. С. Раковски"
* 06:00 до 22:00 ч. - се затваря ул. "Ген. Гурко" между бул. "Васил Левски" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви"
* 12:00 до 22:00 ч. - се затваря движението по
* бул. "Васил Левски" от бул. "Цар Освободител" до ул. "Ген. Гурко"
* бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" от ул. "Ген. Гурко" до бул. "Цар Освободител" (в двете посоки)
* бул. "Цар Освободител" от бул. "Васил Левски" до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви"
* бул. "Цариградско шосе" от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до ул. "Димитър Пешев"
* Ул. "Самоковско шосе"(път II-82) от разклон за с. Горни окол(km 49+250) до бул. "Копенхаген"
* 10 май, 21:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. - по ул. "Ген. Гурко" ще се движи само градски транспорт
Giro d’Italia – Grande Partenza Bulgaria
Обиколката на Италия (Giro d’Italia) е едно от трите най-престижни колоездачни състезания в света и ключова част от международния спортен календар. През 2026 г. България ще бъде домакин на историческо начало на надпреварата – Grande Partenza, като първите три етапа ще се проведат на българска територия в периода 8–10 май, преминавайки през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Това е първото подобно домакинство за България и важна стъпка към позиционирането ѝ като дестинация за международни спортни събития.
Повече информация можете да намерите на официалния сайт на Giro d’Italia.
БНТ ще излъчва състезанието на живо със специални студийна програма.