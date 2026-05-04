Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Бленджини: Елате да гледаме Джирото! Има неща в живота, които не се повтарят

Спорт
Първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия ще се състоят за първи път у нас, а БНТ ще ви направи свидетели на престижното събитие.

ВОЛЕЙБОЛ - ПОСРЕЩАНЕ - Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини призова хората в България да проследят на живо първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия, които ще се състоят за първи път в историята в страната в края на седмицата.

Началото на едно от най-значимите състезания в колоезденето т. нар. "Гранде Партенца" ще стартира на 8 май в Несебър, след което колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и ще финишира в София на 10 май.

"Вярвам, че не е за изпускане. Има неща в живота, които не могат да се повторят. Ясно е, че има как да се гледа Партенцата и на други места, не е нужно да се ходи на луната, но е ясно също, че ще бъде много, много интересно. Отидете да гледате, за да разберете за какво става дума. Ако не сте били на живо и сте гледали само по телевизията, ще разберете колко различно е", заяви Бленджини в интервю за giro2026.sofia.bg.

"Като италианец, Джирото е изключително важно събитие, дори за тези, които не са много големи фенове на този спорт. Всички го смятат за едно от най-големите спортни мероприятия, които представят нашата страна пред света. А и тази характерна розова фланелка е символ, известен по целия свят. Всички помним славните години на Джирото с легендарните Копи и Бартали, които са останали в съзнанието дори на тези, които никога не са ги виждали да педалират. Това е един спорт, специфичен спорт, който ни представя като нация и ние сме много горди с Джирото. За нас то е чест", каза още той.

Бленждини добави, че в последните години все по-често кара колело.

"Преди рядко. Но сега започнах лека-полека да карам повече, защото не мога да тичам, коляното и гърбът няма да ме оставят да водя нормален живот, ако го правя. Карането ми дава възможност да тренирам, без да си причинявам травми. Но карам леко, без напрежение, като начинаещ", обясни той.

Бленждини от миналата седмица е на лагер с разширения състав на националния отбор на България по волейбол в Самоков, а колоната със състезателите в Джирото ще премине през града в третия етап на 10 май, като италианският треньор и неговите възпитаници ще проследят това събитие.

"Разбира се, ще намерим време да станем част от това събитие и да видим как минава Джирото. За нас, които сме свикнали да бъдем затворени в залата, е интересно да видим тези професионалисти със здрави крака, с впечатляваща скорост и издръжливост. Докато не го видиш на живо, не можеш да разбере за какво става дума. Да видиш отблизо тези хора, ти дава възможност да усетиш какво всъщност представлява елитът на този спорт. Ще бъде много, много интересно и съм доволен, че ще имаме възможност да ги видим в Самоков – град който все повече привлича вниманието със спортни прояви. И то не само заради това, че там е базата на националния отбор по волейбол и че там се готвим за нашите състезания", коментира италианският специалист.

