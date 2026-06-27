Джордж Ръсел спечели квалификацията на Формула 1 в Австрия

Джордж Ръсел спечели първото място в квалификацията на Формула 1 за Гран при на Австрия, възползвайки се от късна катастрофа на Макс Верстапен с Ред Бул. Британският пилот на Мерцедес бе единственият, който завърши обиколка след развяването на жълтите флагове, а неговата позиция ще бъде решена от рейс контрола в следващия час.

Ръсел спечели квалификацията с 1:06.113 минути и ще стартира пред пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, които заедно със състезателя на Мерцедес единствени успяха да запишат времена с втория комплект гуми. Именно след техните бързи обиколки Верстапен катастрофира в завой 9, а Ръсел финишира секунди по-късно.

Така Льоклер ще застане на първа редица с 0.236 секунди пасив от лидера, а Хамилтън ще бъде на втора редом до лидера в генералното класиране Кими Антонели. Италианецът бе най-бърз в първата и втората сесия, но той и всички останали не успяха да завършат последните си опити.

Трета редица остава за Верстапен и Ландо Норис от Макларън, чийто съотборник Оскар Пиастри е начело на четвърта заедно с Исак Хаджар от Ред Бул.