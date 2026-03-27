Как онлайн флиртовете губят популярност?

В Лондон се връщат към истинските срещи - тези лице в лице. Оказва се, че у младите хора има умора от онлайн запознанствата и желание за истинско общуване. А в ролята на сватовници влизат ... истински приятели.

Много смях, вино и истински приятелства - така изглежда първото организирано в Лондон събитие, което се казва "Излез на среща с мой приятел". Между 2023 и 2024 година интересът към онлайн приложенията за срещи е намалял с 16%.

Ани Джоунс, жител на Лондон: "Нямам приложения за срещи. Мразя да скролвам. Не си подхождам с никого, натъквам се, да го кажем на не много свестни хора. Мисля, че срещите на живо са начинът да се продължи напред. Харесва ми, предпочитам да се виждам с истински хора."

Поколението, което сега търси любовта на живота си, е свикнало да прави PowerPoint презентация. Реденето на слайдове не им е чуждо, а когато е за приятели е повече от забавно и вълнуващо. Освен положителните качества, разбира се, се споменават и недостатъци, но шеговито и със закачка.

"Днес ще Ви предложа на търг, ще ви продам, ааам, ще ви представя най-добрата си приятелка Сиена!"

Интересът към старомодните срещи лице в лице става все по-голям. Събитие като това в Лондон вече се организират редовно в САЩ и Австралия.

Емили Чърчил, организатор на събитието: "Събитието беше разпродадено за по-малко от 5 минути, защото хората са изтощени от приложенията за срещи. Забелязах, че приятели наистина искат да помогнат на приятели без половинки. Така че им предоставяме платформа."

Амбицията на организаторите на "Излез на среща с мой приятел" е инициативата да се провежда веднъж седмично, не само в Лондон, но и в цялата страна.