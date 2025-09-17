БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
Продължава подготовката на компрометираните повърхности, предвидени за торкретиране и монтажът на мрежи и дюбели за бетон

Как продължава ремонтът на "Дунав мост" при Русе
Слушай новината

Ремонтът на "Дунав мост" при Русе, чието начало бе поставено на 10 юли м.г., се осъществява по график. Премахва се старият тротоарен блок в 320-метров участък в посока Румъния, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Началото на ремонта в тази отсечка бе поставено в началото на месеца, след като завършиха строително-монтажните работи в платното в посока България, в което в момента е пренасочен трафикът. През последната седмица в участъка са извършвани дейности по премахване на стария предпазен и изравнителен бетон, асфалтобетоновата настилка и хидроизолацията. Продължава подготовката на компрометираните повърхности, предвидени за торкретиране и монтажът на мрежи и дюбели за бетон.

От Пътната агенция припомнят, че на мостовото съоръжение се работи ежедневно през светлата част от денонощието. Дейностите се организират и извършват така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Българският участък от "Дунав мост" е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него.

Снимки: АПИ

#ремонтът на Дунав мост #АПИ

