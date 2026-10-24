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Как си представят учениците президента на България?

Алекс Христов от Алекс Христов
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Как си представят учениците президента на България?
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Какво знаят децата за президента и как си представят човека, който представлява България? Срещаме се с ученици от четвърти клас часове преди президентските избори. За големите избори - през детските очи, отговорите сега.

- Какво работи президентът?

Юлиян Ефремов: „Той дава заповеди на хората в България.“

Денис Тончев: „Малко да управлява армията.“

Мартин Донев: „Определя какво да прави държавата.“

Леа Михайлова: „Защитава държавата.“

Камелия Колева: „Хората да не се мразят и обиждат.“

- Как преминава един работен ден на президента?

Тервел Вълчев: „Решава държавни въпроси, получава много обаждания, евентуално се среща с други държавни глави.“

- На колко години трябва да станеш президент?

Борис Ванчев: „От 30 до 50.“

Алекс: „След това се пенсионираш.“

- Ако президентът е пред теб, какво ще го попиташ?

Крум Мартинов: „Как иска да оправи държавата.“

- „Защо според теб те избират да се кандидатират за президент?“

Тома Ламбов: „Защото не им харесва нещо в държавата и иска да го поправят.“

- „Ако станеш президент, какво би направил?“

Ивайло Илев: „Ще спра изхвърлянето на боклуци.“

Самуил Михайлов: „Ще спра войните.“

Самуил Баев: „Да оправя обществото.“

Персиан Мишев: „Бих казал на хората да сме един добър народ.“

#държавен глава #ученици #избори #президент #България

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