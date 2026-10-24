Как си представят учениците президента на България?

Какво знаят децата за президента и как си представят човека, който представлява България? Срещаме се с ученици от четвърти клас часове преди президентските избори. За големите избори - през детските очи, отговорите сега.
- Какво работи президентът?
Юлиян Ефремов: „Той дава заповеди на хората в България.“
Денис Тончев: „Малко да управлява армията.“
Мартин Донев: „Определя какво да прави държавата.“
Леа Михайлова: „Защитава държавата.“
Камелия Колева: „Хората да не се мразят и обиждат.“
- Как преминава един работен ден на президента?
Тервел Вълчев: „Решава държавни въпроси, получава много обаждания, евентуално се среща с други държавни глави.“
- На колко години трябва да станеш президент?
Борис Ванчев: „От 30 до 50.“
Алекс: „След това се пенсионираш.“
- Ако президентът е пред теб, какво ще го попиташ?
Крум Мартинов: „Как иска да оправи държавата.“
- „Защо според теб те избират да се кандидатират за президент?“
Тома Ламбов: „Защото не им харесва нещо в държавата и иска да го поправят.“
- „Ако станеш президент, какво би направил?“
Ивайло Илев: „Ще спра изхвърлянето на боклуци.“
Самуил Михайлов: „Ще спра войните.“
Самуил Баев: „Да оправя обществото.“
Персиан Мишев: „Бих казал на хората да сме един добър народ.“