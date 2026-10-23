БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Чете се за: 00:47 мин.
Началникът на НСО Емил Тонев е подал оставка
Чете се за: 00:10 мин.
Повдигнаха обвинение на гарда от НСО, искат постоянното...
Чете се за: 01:47 мин.
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви...
Чете се за: 00:52 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва...
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК се срещна с международни наблюдатели от над 14 държави

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
цик срещна международни наблюдатели държави
Слушай новината

Централната избирателна комисия се срещна с международни наблюдатели от „Европейска платформа за демократични избори“ – EPDE днес, а вчера – с наблюдатели от организацията Electio Lab. В разговорите участваха членове на ЦИК и представители от САЩ, Белгия, Норвегия, Италия, Германия, Испания, Словакия, Португалия, Унгария, Дания, Ирландия, Полша, Аржентина, Южна Африка и други държави, съобщиха от комисията.

На срещите ЦИК представи подготовката на изборите и мерките за гарантиране на законосъобразността и честността на вота. Специално внимание се отдели на дейностите, които са предприети за сигурността на машинното гласуване, включително удостоверяването на софтуера на устройствата, доверения процес на изграждане на изходния код и др.

Предприети са всички необходими мерки, измененията в Изборният кодекс и въвеждането на машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, да бъдат прилагани ефективно, сигурно и надеждно. Прозрачността и честността на вота са гарантирани чрез ясни и открити процедури. За спокойното и успешно протичане на изборите са предприети и допълнителни мерки, посочват от ЦИК.

ЦИК и международните наблюдатели обсъдиха и възможностите за бъдещо взаимодействие, включително участие в инициативи като кръгли маси, и подчертаха значението на обмена на опит и информация.

Преди седмица „Информационно обслужване“ демонстрира публично системата за компютърна обработка на данните от гласуването на предстоящите президентски избори.

#цик #международни наблюдатели

Последвайте ни

ТОП 24

Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
1
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони
2
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка
3
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да...
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
4
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски...
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени в защита на журналистите след инцидента със Соня Колтуклиева
5
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени...
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова
6
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Президентски Избори 2026

"Галъп": Двойката Йотова - Вълчев води убедително с 43,2% подкрепа
"Галъп": Двойката Йотова - Вълчев води убедително с 43,2% подкрепа
"Тренд": Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 45,9% в проучване за президентския вот "Тренд": Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 45,9% в проучване за президентския вот
Чете се за: 01:05 мин.
Последен ден от кампанията: 27 кандидатпрезидентски двойки влизат в битката за вота в неделя Последен ден от кампанията: 27 кандидатпрезидентски двойки влизат в битката за вота в неделя
Чете се за: 00:57 мин.
Общественият съвет към ЦИК се обяви против поставянето на печат върху машинните разписки Общественият съвет към ЦИК се обяви против поставянето на печат върху машинните разписки
Чете се за: 02:42 мин.
"Мяра": 43,4% биха подкрепили Йотова и Вълчев, 28,9% Гюров и Кандев "Мяра": 43,4% биха подкрепили Йотова и Вълчев, 28,9% Гюров и Кандев
Чете се за: 01:20 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори на 25 октомври – от първите часове на гласуването до изборната нощ Специална програма на БНТ за президентските избори на 25 октомври – от първите часове на гласуването до изборната нощ
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Хронология и факти: Инцидентът с Колтуклиева, обвинение и последвала оставка (ОБЗОР) Хронология и факти: Инцидентът с Колтуклиева, обвинение и последвала оставка (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Възможни удари срещу Иран този уикенд? Възможни удари срещу Иран този уикенд?
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Сунгурларе и Белица, обществени поръчки за милиони евро и една фирма - коя е тя? Сунгурларе и Белица, обществени поръчки за милиони евро и една фирма - коя е тя?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Отново потопен кораб в Черно море: Един загинал и трима в неизвестност
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Началникът на НСО Емил Тонев е подал оставка
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
В очакване на протеста във Франция - призиви за...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ