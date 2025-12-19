Как живи корали се оказаха в багажника на автобус на границата?

Митническите служители на граничния пункт „Капитан Андреево“ откриха пет живи екзотични корала, укрити в багажното отделение на пътнически автобус. Превозното средство е пътувало от Турция към Северна Македония.

Коралите са били поставени в кутия и найлонови пликове. Един от шофьорите е признал, че са негови, но не е представил документи за произход. Заради липсата на разрешителни екземплярите са конфискувани, а водачът е санкциониран.

Живите корали са преместени в Природонаучния музей в Пловдив, където са настанени в специални аквариуми с контролирани условия. Един от тях е загинал по време на транспортирането, а за още един има надежда да се възстанови.

Това е първият случай, при който на българската граница са задържани живи корали. Търговията с такива защитени видове е строго регулирана и изисква специални международни разрешителни.