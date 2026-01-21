Какво печелят България и Гърция от отварянето на пътя Рудозем – Ксанти?

Новият граничен пункт осигурява значително по-бърз достъп от Южна България до Егейско море, като разстоянието от самата граница до първия егейски плаж е около 80–85 км. Най-близката морска дестинация от новия пункт е плаж Имерос – широк пясъчен плаж с плитки води и удобства за семейна почивка. Той се намира на около 80 км от границата, като последните 25 км са от град Ксанти до морето.

Малко по-нататък са плаж Миродато – на около 85 км от границата, известен с по-спокойната си атмосфера и по-слабото застрояване, както и плажовете край Авдира – на около 90 км от границата, които съчетават морска почивка с археологически обекти и традиционна гръцка кухня.

От българска страна новият път естествено се вписва в туристическата карта на Родопите.

На разстояние до един час път от Ксанти -Рудозем са Пампорово на около 70 км и Чепеларе – около 35 км.

Смолян – около 45 км, както и районът на Ягодина с пещерите и екотуристическите маршрути – на около 60–65 км.

Това създава реална възможност за комбинирани маршрути „планина и море“ в рамките на един и същи ден.

Икономически тласък за Родопите

Новата пътна връзка дава шанс за развитие на малкия и средния бизнес в пограничните общини – хотели, къщи за гости, ресторанти, местни производители и занаятчии.

Очакванията са за повече туристи, повече нощувки и засилен интерес към региона, който дълги години оставаше встрани от основните транспортни коридори.

По-добра логистика и търговия

Пътят Рудозем – Ксанти улеснява и търговските връзки между България и Северна Гърция. По-кратките маршрути означават по-ниски транспортни разходи и по-бързо движение на стоки, което повишава конкурентоспособността на местния бизнес и от двете страни на границата.

Туризъм през цялата година

Комбинацията от Родопите и Егейското крайбрежие създава условия за целогодишен туризъм – зимни спортове и планински преходи в България, летен морски туризъм в Гърция, както и културни и фестивални събития в градове като Ксанти и Смолян.

Пътят Рудозем – Ксанти не е просто инфраструктурен проект, а реална връзка между планината и морето, която носи икономически, туристически и социални ползи и променя картата на пътуванията в Родопския регион.