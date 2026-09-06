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Калчев и Механджийски достигнаха до финала на турнира по плажен волейбол в Будапеща

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Спорт
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В мача за трофея те ще играят срещу украинските братя Лихатски по-късно тази вечер.

калчев механджийски класираха полуфиналите sveti vlas beach pro tour
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Най-добрата българска двойка в плажния волейбол Димитър Калчев и Димитър Механджйски се класираха за финал на турнира VW Beach Pro Tour Futures в Будапеща.

В мача за трофея те ще играят срещу украинските братя Лихатски по-късно тази вечер.

Калчев и Механджийски стигнаха до мача за титлата, след като победиха австрийците Клемен и Холцингер с 2:0 (23:21, 21:19).

Преди това българите отново имаха среща с украинци на четвъртфинал, който спечелиха още по-убедително – 2:0 (21:15, 21:13) срещу Кози и Нахорни.

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