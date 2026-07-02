Калояна Налбантова отпадна във втория кръг на турнир в Канада

Националната състезателка по бадминтон Калояна Налбантова допусна загуба във втория кръг на единично жени на международния турнир от сериите "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката отстъпи пред квалификантката Евгения Кантемир (Украйна) с 10:21, 21:9, 15:21 за 43 минути игра.

В решителния трети гейм се игра равностойно до средата, след което украинката поведе в резултата с 15:10 и успя да спечели мача.

През миналата седмица Налбантова стана вицешампионка на турнир от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ).