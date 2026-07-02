Варна излъчи новите държавни шампиони на шпага при младежите и девойките

Варна е домакин на Държавното първенство по шпага за мъже, жени, младежи и девойки, организирано от Българската федерация по фехтовка. В първия ден от надпреварата бяха определени шампионите в индивидуалните дисциплини при младежите и девойките.

При младежите в състезанието участваха 39 фехтовачи от осем клуба. Държавната титла спечели Максим Михайлов от Черно море (Варна), който се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Сребърният медал заслужи Матей Йорданов от София, а бронзовите отличия си поделиха Александър Лулеов (НСА) и Теодор Петров (Пентатлон).

При девойките сили премериха 31 състезателки от осем клуба. Шампионка стана Ива Стоянова от Черно море (Варна), следвана от Михаела Стефанова (Пентатлон). Бронзови медали завоюваха Виктория Кузева и Никол Петрова, които също представят клуб Пентатлон.

Държавното първенство продължава в петък с отборните надпревари при младежите и девойките, които ще определят новите шампиони в отборната надпревара.