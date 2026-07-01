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Васил Терзиев отличи българските медалисти от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

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Спорт
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Националите спечелиха 27 медала пред родна публика, а София вече гледа към домакинството на европейското първенство за хора с аутизъм през 2027 година

Васил Терзиев отличи българските медалисти от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун
Снимка: БТА
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Кметът на София Васил Терзиев посрещна българските медалисти от световното първенство за спортисти със синдром на Даун и поздрави националния отбор за впечатляващото му представяне на шампионата, провел се в столицата.

По време на срещата президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков изрази благодарност към Столичната община и лично към кмета за подкрепата при организацията на мащабния спортен форум. По думите му съвместната работа е превърнала първенството в пример за успешна организация и е допринесла за по-голямата видимост и социално включване на хората със синдром на Даун.

Васил Терзиев поздрави Радена Ангелова, Николай Тодоров и Радослав Тончев – част от българските медалисти, които помогнаха на националния тим да завоюва общо 27 отличия, сред които 11 златни. Световното първенство събра близо 400 спортисти от 27 държави и се превърна в едно от най-значимите събития в календара на адаптирания спорт.

На срещата присъстваха още заместник-кметовете Десислава Желязкова и Надежда Бачева, както и директорът на дирекция „Спорт и младежки дейности“ Десислава Темелкова.

Освен равносметката от успешното домакинство беше обсъдена и подготовката за следващото голямо международно събитие. София ще бъде домакин на Европейското първенство за хора с аутизъм през март 2027 година, като Столичната община и организаторите заявиха готовност да продължат сътрудничеството си в подкрепа на спорта и социалното включване.

#кметът Васил Терзиев #Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София 2026 г.

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