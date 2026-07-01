Васил Терзиев отличи българските медалисти от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Кметът на София Васил Терзиев посрещна българските медалисти от световното първенство за спортисти със синдром на Даун и поздрави националния отбор за впечатляващото му представяне на шампионата, провел се в столицата.

По време на срещата президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков изрази благодарност към Столичната община и лично към кмета за подкрепата при организацията на мащабния спортен форум. По думите му съвместната работа е превърнала първенството в пример за успешна организация и е допринесла за по-голямата видимост и социално включване на хората със синдром на Даун.

Васил Терзиев поздрави Радена Ангелова, Николай Тодоров и Радослав Тончев – част от българските медалисти, които помогнаха на националния тим да завоюва общо 27 отличия, сред които 11 златни. Световното първенство събра близо 400 спортисти от 27 държави и се превърна в едно от най-значимите събития в календара на адаптирания спорт.

На срещата присъстваха още заместник-кметовете Десислава Желязкова и Надежда Бачева, както и директорът на дирекция „Спорт и младежки дейности“ Десислава Темелкова.

Освен равносметката от успешното домакинство беше обсъдена и подготовката за следващото голямо международно събитие. София ще бъде домакин на Европейското първенство за хора с аутизъм през март 2027 година, като Столичната община и организаторите заявиха готовност да продължат сътрудничеството си в подкрепа на спорта и социалното включване.