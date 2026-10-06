Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала „Тракия“ тази сутрин. Огненият инцидент е възникнал малко преди 10.00 часа в района на 260-ия километър, в платното за движение в посока Бургас.

При инцидента няма пострадали.

Камионът се е запалил по време на движение, след което е изгорял. Три екипа на пожарната от Нова Загора и от Сливен са изгасили огъня.

Движението в района в платното в посока Бургас е ограничено и се осъществява със затруднения. От полицията призовават водачите, пътуващи по този участък на автомагистралата, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Предстои да се разчисти пътното платно.