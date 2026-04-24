Капитанът на Спартак Варна Деян Лозев удължи договора си с клуба до 2028-а година

Спартак Варна и капитанът на клуба Деян Лозев подписаха нов договор, който ще задържи футболиста в клуба до края на сезон 2027/2028, съобщиха от варненския клуб.

Лозев пристигна през 2025-а година във варненския клуб и веднага се утвърди като един от най-важните хора в състава, както на терена, така и извън него.

"Капитан, лидер и един от основните футболисти в отбора – Лозев продължава заедно със Спартак Варна. Вярваме, че с неговия опит, характер и отдаденост ни очакват още силни моменти и поводи за гордост. Успех, Лозев! Само Спартак", се казва още на страницата на тима.

Актуалното споразумение на Лозев с клуба изтичаше през юни, но сега той ще води Спартак поне още две години в битките на терена.

Спартак открива днес втората фаза на група „В“ – борещите са оцеляване тимове, като приема Берое.