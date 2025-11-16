Карина Константинова: Пожелавам си пълна и много шумна „Арена Ботевград“, заедно можем много

Карина Константинова бе сред най-добрите при успеха на женския национален отбор по баскетбол България над Украйна с 80:60 като гост в мач от евроквалификациите. Гардът реализира 20 точки, 2 борби, 2 асистенции и 7 откраднати топки за 34 минути срещу украинския състав в Рига.

„Влязохме в мача с много енергия и знаехме, че трябва да бъдем агресивни от първата минута. Успяхме да изпълним много голяма част от задачите, които имахме в защита, а от добрата защита се отвориха и лесни точки на бърза атака. Смятам, че подходихме много сериозно към мача и бяхме пределно мотивирани да вземем победата“, заяви Константинова.

„Мотивацията е налице още от лятото. Ние играем за България, по-голям стимул от това няма“, категорична бе националката и добави:

„Нашата цел още от началото на лагера беше да се приберем в България с две победи. Надявам се тези победи да са показали на хората, че ние сме готови да се борим и раздаваме за българския флаг. Призовавам ги да дойдат и да ни подкрепят, защото всяко момиче в този отбор е готово да си остави душата и сърцето на терена. Пожелавам си пълна и много шумна „Арена Ботевград“. Заедно можем много.“

Гледайте Карина Константинова и Борислава Христова, която стана най-резултатна за успеха над Украйна с 22 точки в предаването "Арена спорт" днес от 12:30 ч.