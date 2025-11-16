Карина Константинова: Пожелавам си пълна и много шумна „Арена Ботевград“, заедно можем много

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националката по баскетбол с призив към феновете преди третия мач от квалификациите за Евробаскет на 18 ноември. България посреща Черна гора след две победи.

карина константинова пожелавам пълна шумна bdquoарена ботевградldquo заедно можем
Слушай новината

Карина Константинова бе сред най-добрите при успеха на женския национален отбор по баскетбол България над Украйна с 80:60 като гост в мач от евроквалификациите. Гардът реализира 20 точки, 2 борби, 2 асистенции и 7 откраднати топки за 34 минути срещу украинския състав в Рига.

„Влязохме в мача с много енергия и знаехме, че трябва да бъдем агресивни от първата минута. Успяхме да изпълним много голяма част от задачите, които имахме в защита, а от добрата защита се отвориха и лесни точки на бърза атака. Смятам, че подходихме много сериозно към мача и бяхме пределно мотивирани да вземем победата“, заяви Константинова.

„Мотивацията е налице още от лятото. Ние играем за България, по-голям стимул от това няма“, категорична бе националката и добави:

„Нашата цел още от началото на лагера беше да се приберем в България с две победи. Надявам се тези победи да са показали на хората, че ние сме готови да се борим и раздаваме за българския флаг. Призовавам ги да дойдат и да ни подкрепят, защото всяко момиче в този отбор е готово да си остави душата и сърцето на терена. Пожелавам си пълна и много шумна „Арена Ботевград“. Заедно можем много.“

Гледайте Карина Константинова и Борислава Христова, която стана най-резултатна за успеха над Украйна с 22 точки в предаването "Арена спорт" днес от 12:30 ч.

