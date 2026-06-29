Карло Анчелоти: Мачът с Япония е финал

Треньорът на бразилския национален отбор по футбол Карло Анчелоти се надява, че ще може да използва Неймар за повече минути в мача от 1/16-финалите на Световното първенство срещу Япония в Хюстън в понеделник и вярва, че бразилският отбор е готов за всички сценарии за този мач от елиминациите.

Неймар се възстановява от контузия в прасеца и успя да играе малко над 15 минути при победата с 3:0 над Шотландия в последния кръг от груповата фаза.

„През последната седмица напредъкът му е значителен“, каза Анчелоти пред репортери. „За съжаление преди не можеше да играе повече от 15 минути, но сега се справя достатъчно добре, за да играе повече.“

Япония победи Бразилия с 3:2 в приятелски мач в Токио през октомври, а Анчелоти каза, че мачът му е дал отлична представа какво да очаква в Хюстън, знаейки, че неуспехът ще изпрати отбора му у дома в още началото на турнира.

„Беше добро преживяване да знам, че Япония е един от най-добрите отбори в света“, каза той. „Имаме пълно уважение към тях и ще се подготвим за мача, сякаш е финал, защото за нас това е финал."

„Нуждаем се от силен ум и силни сърца. Трябва да сме готови за всичко, което може да се случи в мач с елиминации, като продължения или дузпи. Отборът е готов, мотивиран и уверен. Но всеки мач в това състезание е много труден.“

Мачът ще започне по обяд в Хюстън, нещо, което Бразилия все още не е изпитвала в турнира, но това не притеснява Анчелоти.

„Не мисля, че ще има много промени, това е винаги времето от деня, в което тренираме. В края на краищата ще играем футболен мач. Трябва да останем фокусирани. Ще играем срещу много труден противник, много добре организиран, и трябва да сме наясно какво искаме да правим на терена. Играчите ще спят много добре. Много по-добре от старши треньора, мога да ви кажа.“

Опитният италианец каза, че що се отнася до него, няма ясен фаворит за спечелване на Световното първенство.

„Възможно е някои отбори да са се представили по-добре от други в груповата фаза, но не мисля, че все още се е появил ясен фаворит. Това ще бъде много оспорван и балансиран турнир“, каза той.