БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас обясни как се е стигнало до новата му прическа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Испанецът започна US Open с победа, но освен за добрата му игра, феновете говорят и за новата му визия.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Слушай новината

Испанският тенисист Карлос Алкарас разкри, че новата му прическа на Откритото първенство на САЩ е резултат от неправилното боравене на брат му с машинката, когато е поискал бързо да се подстриже преди турнира.

Подстригването на косата му беше тема на разговори във "Флашинг Медоус" по време на втория ден от шампионата, когато Аларас се справи с Райли Опелка, за да се класира за втория кръг.

"Чувствах, че косата ми вече е много дълга и преди турнира просто много исках да се подстрижа. Изведнъж брат ми просто... той не разбра как се работи правилно с машинката. Просто подстрига косата ми. След това единственият начин да я оправя беше просто да я обръсна. Честно казано, не е чак толкова лошо", обясни испанецът.

Карлос Алкарас доведе със самолет своя бръснар Виктор Мартинес от Испания до Париж по-рано тази година, за да му направи по-модерна прическа за Откритото първенство на Франция, но каза, че Ню Йорк е твърде далеч за подобно нещо. Новата прическа предизвиква разделение в мненията, добави шампионът от Откритото първенство на Франция.

"Някои хора я харесват, други не. Честно казано, просто се смея на реакцията на хората. Това е. Не мога да направя нищо друго в момента, така че се смея на всичко, което казват за прическата ми", добави тенисистът.

Алкарас заяви, че не е сигурен дали новата му прическа го прави по-бърз на корта, но каза, че всичко ще бъде различно след няколко дни, предвид колко бързо расте косата му.

Свързани статии:

Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open
Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open
Испанецът започна турнира с категоричен успех.
Чете се за: 01:40 мин.
#Карлос Алкарас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
3
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая
5
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Тенис

Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ
Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ
Каспер Рууд и Карен Хачанов продължават към втория кръг на US Open Каспер Рууд и Карен Хачанов продължават към втория кръг на US Open
Чете се за: 01:22 мин.
Григор Димитров: Възстановяването ми отнема повече време, отколкото очаквах Григор Димитров: Възстановяването ми отнема повече време, отколкото очаквах
Чете се за: 02:07 мин.
Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open
Чете се за: 01:40 мин.
Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ
Чете се за: 01:50 мин.
Крейчикова надви канадска тийнейджърка, Кийс отпадна след 89 грешки Крейчикова надви канадска тийнейджърка, Кийс отпадна след 89 грешки
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт "Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ