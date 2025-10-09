БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар: Дадох надежда на иранците, че могат да ме победят, а така най-много боли

Това е една от най-ценните ми титли, категоричен бе 21-годишният ни суперталант.

Карлос Насар
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Новият световен шампион във вдигането на тежести при 94-килограмовите Карлос Насар описа титлата си като една от ценните в кариерата си и добави, че е щастлив, че е зарадвал всички хора, които са го подкрепяли.

Българинът взе златото с двубой от 395 килограма, въпреки че бе четвърти след изхвърлянето. Той обаче направи световен рекорд в изтласкването от 222 килограма.

"Аз съм най-мотивиран, когато всички ме отписват. Изхвърлянето не е моето състезание. Миналата година ми се получаваше, но аз знам, че това не е моето движение. Все пак предпочетох да атакувам световния рекорд в изхвърлянето, вместо просто да взема медал", каза Насар веднага след края на състезанието.

"Това е една от най-ценните ми титли. Много хора ме подкрепят, много хора искаха да спечеля и дадох на тези хора това, което искаха. Мисията ми е успешна. Благодаря на всички, които ми оказаха подкрепа. Обичам ви! Накарах иранците да усещат какво е българската сила. Освен това им дадох и надежда, че могат да ме победят, а така най-много боли", добави той.

"Не спираме да работим и затова имам толкова успехи. Гласът ми падна от всички възможни емоции, които можеше да изпитам", заяви 21-годишният ни суперталант, който в събота се прибира в София.

