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Кърсти Ковънтри поздрави Весела Лечева за успешния финал на сагата в БОК

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Спорт
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Това е станало в Будапеща, където днес започва 55-а Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети

Кърсти Ковънтри поздрави Весела Лечева за успешния финал на сагата в БОК
Снимка: БТА
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Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри е поздравила Весела Лечева за успешния финал на сагата в Българския олимпийски комитет. Това е станало в Будапеща, където днес започва 55-а Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети, съобщиха от БОК.

Пред българската делегация Ковънтри е съобщила, че тя, както и останалите членове на борда, са били информирани за развитието на събитията в България по време на Изпълнителното бюро на МОК. Ковънтри е пожелала успешен мандат както на Весела Лечева, така и на цялото ново ръководство.

„Ще очаквам вече само добри новини от София“, е заявила тя.

Кърсти Ковънтри ще участва за първи път като президент на МОК в Генералната асамблея на Европейските олимпийски комитети, след като беше избрана на поста през март 2025 година.

Българската делегация е поздравена и от председателя на ЕОК Спирос Капралос. Той направи това още преди няколко дни с нарочно писмо, но сега е уверил лично председателя на БОК, че разчита на добра съвместна работа в рамките на олимпийското движение.

Председателят на БОК Весела Лечева и генералният секретар Данаил Димов са в Будапеща, където днес се открива 55-а Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети. Още двама българи, но в качеството си на ръководители на европейски федерации, също са в унгарската столица – Добри Карамаринов, президент на Европейската атлетика, и Слави Бинев, вицепрезидент на Европейското таекуондо.

Сесията ще бъде открита от Жолт Дюлай, председател на Унгарския олимпийски комитет, Спирос Капралос, Гергей Карачони, кмет на Будапеща, както и от Габор Посфай, министър на вътрешните работи на Унгария.

В ранния следобед ще започне представянето на шестимата финалисти в 14-а награда „Пьотър Нуровски“ за най-добър млад европейски спортист. Сред тях е българският тенисист и първа ракета в света при юношите Иван Иванов, който лично ще представи своята кандидатура.

Иванов ще се бори за по-предни позиции с Амалия Ковалиу (фехтовка, Румъния), Руби Еванс, (художествена гимнастика, Великобритания), Алика Инкери Мозер (лека атлетика, Естония), Маруша Тереза Шеркези (колоездене, Словения).

#Кърсти Ковънтри #БОК #Весела Лечева

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