Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 01:52 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

Картина на Моне счупи рекорд на търг във Франция

Картина на Клод Моне беше продадена за 10,2 милиона евро на търг във Франция.

Става дума за платното Vétheuil, effet du matin („Ветьой, утринно впечатление“) от 1901 г., което надмина очакванията – първоначално цената му е била оценена на между 6 и 8 милиона евро. От Sotheby's обявиха, че това е рекорд за картина на Моне, продадена във Франция.

Творбата показва типичния стил на импресионизма – светлина, отражения и атмосфера край река Сена.

На същия търг друга картина на Моне – Les îles de Port-Villez – също беше продадена за висока сума: 6,45 милиона евро, над предварителната оценка.

И двете произведения дълго време са били в частни колекции и изобразяват пейзажи около Живерни – мястото, където художникът е живял.

Световният рекорд за картина на Моне обаче остава много по-висок – над 110 милиона долара за Meules („Купи сено“), продадена в Ню Йорк през 2019 г.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
2
Иран отново затвори Ормузкия проток
3
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ в изборната нощ
4
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата
5
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
6
Почина композиторът Кирил Икономов
1
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
6
Ръкавиците на Жана Херманс, които от малко нидерландско студио стигат до Холивуд
Колумбия планира да намали популацията на хипопотамите Колумбия планира да намали популацията на хипопотамите
Чете се за: 00:47 мин.
Новините 17.04.2026 г. Новините 17.04.2026 г.
Чете се за: 02:27 мин.
Учени предлагат нов подход за търсене на извънземен живот. Какъв е той? Учени предлагат нов подход за търсене на извънземен живот. Какъв е той?
Чете се за: 01:45 мин.
По-строги правила за тротинетките в Кипър По-строги правила за тротинетките в Кипър
Чете се за: 00:42 мин.
Ново бебе маймунка, което гушка плюшена играчка, стана популярно в мрежата Ново бебе маймунка, което гушка плюшена играчка, стана популярно в мрежата
Чете се за: 00:42 мин.

ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Чете се за: 01:52 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни от опитите за манипулиране на вота Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни от опитите за манипулиране на вота
Чете се за: 00:52 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство
Чете се за: 03:07 мин.
Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента
Чете се за: 01:15 мин.
Министерството на електронното управление: 99,5% от машините...
Чете се за: 00:37 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха...
Чете се за: 01:07 мин.
Гласуването в Лондон започна с опашки и недостиг на машини
Чете се за: 02:22 мин.
Намаленият брой секции затруднява гласуването в Истанбул
Чете се за: 02:00 мин.
