Картина на Моне счупи рекорд на търг във Франция

Картина на Клод Моне беше продадена за 10,2 милиона евро на търг във Франция.

Става дума за платното Vétheuil, effet du matin („Ветьой, утринно впечатление“) от 1901 г., което надмина очакванията – първоначално цената му е била оценена на между 6 и 8 милиона евро. От Sotheby's обявиха, че това е рекорд за картина на Моне, продадена във Франция.

Творбата показва типичния стил на импресионизма – светлина, отражения и атмосфера край река Сена.

На същия търг друга картина на Моне – Les îles de Port-Villez – също беше продадена за висока сума: 6,45 милиона евро, над предварителната оценка.

И двете произведения дълго време са били в частни колекции и изобразяват пейзажи около Живерни – мястото, където художникът е живял.

Световният рекорд за картина на Моне обаче остава много по-висок – над 110 милиона долара за Meules („Купи сено“), продадена в Ню Йорк през 2019 г.