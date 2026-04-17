Учени предлагат нов подход за търсене на извънземен живот. Какъв е той?

Учени предлагат нов подход за откриване на извънземен живот – и той не търси директно самия живот, а модели.

Досега учените се фокусират върху т.нар. биосигнатури – газове като кислород или метан, които могат да показват наличие на живот. Проблемът е, че тези газове могат да се появят и без него – например чрез природни процеси.

Затова изследователите Харисън Смит и Лана Синапайнен предлагат различен подход. Вместо да се анализира една планета, да се гледат цели групи от планети и да се търсят необичайни модели.

Идеята е проста: ако животът съществува, той не стои на едно място. Той се разпространява и променя средата около себе си. Това може да остави „следа“ не в една планета, а в цяла система.

Този метод се нарича „агностичен“, защото не зависи от това как точно изглежда извънземният живот. Така учените се надяват да избегнат т.нар. „земен капан“ – да търсим само живот, който прилича на този на Земята.

Според тях, ако животът може да се разпространява между планети и да променя цели светове, това ще създаде статистически аномалии, които могат да бъдат засечени с математика.

С други думи – вместо да търсим игла в купа сено, учените предлагат да гледаме цялото поле.

