По-строги правила за тротинетките в Кипър

В Кипър вече има нови правила за електрическите тротинетки – минималната възраст за каране става 17 години.

Досега тротинетки можеха да карат и тийнейджъри от 14 години, но заради повече инциденти и нуждата от по-голяма безопасност, властите решиха да затегнат контрола.

Освен възрастта, се въвеждат и по-строги технически изисквания и правила за движение. При нарушения полицията ще може временно да конфискува тротинетката.

Идеята за пълна забрана на тротинетките на обществени места обаче не беше приета – те остават разрешени, но при по-ясни правила.