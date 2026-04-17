В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици

През следващото денонощие синоптичната обстановка в страната ще се усложни. Вятърът ще бъде умерен до силен, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух.

Минималните температури ще са между 5° и 11°, в София около 7°, а максималните - между 15° и 21°, в София- около 17° , по Черноморието 14°-15°.

Ще има купесто-дъждовна облачност и отначало в Западна България, а по-късно през деня и в останалите райони от страната, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици.

В планинските райони, явленията ще са по-значителни и на много места там валежите ще са интензивни и с гръмотевици, по-значителни в масивите на Югозападна България.

Над около 1800 метра ще вали сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен, от север-североизток.

И към времето в Европа.

Под влияние на студен атмосферен фронт почти във всички западноевропейски страни и на Скандинавския полуостров, ще бъде с валежи от дъжд.

Валежи от дъжд ще има в източната половина от Балканите, където температурите ще се понижат, а също така и на много места в Гърция.

У нас, в неделя преди обяд, на отделни места в югоизточната половина от страната ще превалява дъжд, но след обяд ще е предимно слънчево.

През следващата седмица ще има чести валежи, с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Повишава се вероятността за интензивни явления и градушки, главно в Южна България, а за локални значителни количества на повече места в страната към сряда-четвъртък.