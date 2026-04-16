Слънчево със слаби валежи в Югозападна България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
слънчево слаби валежи югозападна българия
В четвъртък минималните температури ще са между 3° и 8°, в София – около 5°. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-съществени увеличения на облачността ще има над южните райони и на места в Югозападна България ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, над южното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13° - 14°. Температурата на морската вода е около 11°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Над планините облачността ще е по-често значителна и главно в Рило-Родопската област на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

В петък в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 17° и 22°.

В събота облачността над цялата страна ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от север. Дневните температури ще са с 2 - 3 градуса по-ниски.

В неделя сутринта все още в Източна България ще превалява дъжд, около обяд валежите навсякъде ще спрат.

В понеделник денят ще започне с предимно слънчево време, вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще са с градус-два по-ниски, а дневните – по-високи. Привечер над западните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и през нощта срещу вторник и във вторник от запад на изток на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

