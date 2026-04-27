БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каспер Рууд и Даниил Медведев се класираха за четвъртия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Стефанос Циципас също продължава напред в турнира.

Даниил Медведев
Снимка: БТА
Слушай новината

Защитаващият титлата си Каспер Рууд се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" 1000 в Мадрид.

Норвежецът, поставен под №12 в схемата, се справи с категоричното 6:3, 6:1 с представителя на домакините от Испания Алехандро Давидович Фокина.

Рууд показа отлична игра и на сервис, и на ретур и реализира пет от осемте си точки за пробив. Той бе подпомогнат и от допуснатите 26 непредизвикани грешки на Фокина, които не дадоха никакъв шанс на испанеца да завърже интригата в срещата.

За място на четвъртфиналите Рууд ще спори с гърка Стефанос Циципас, който преодоля друг испанец - Даниел Мерида Агилар, след 6:4, 6:2. Циципас реши мача в края на първия и началото на втория сет, когато спечели шест поредни гейма, за да доведе резултата от 4:4 до 6:4, 4:0 в своя полза.

В четвъртия кръг в Мадрид е и бившият водач в световната ранглиста Даниил Медведев. Руснакът имаше малко трудности срещу квалификанта Николай Будков Кяер от Норвегия и го отстрани след 6:3, 6:2. Единственият критичен момент за Медведев бе в началото на втория сет, когато допусна пробив за 0:1, но след това взе шест от следващите седем гейма и не позволи на съперника си да запише най-доброто си класиране в турнири от такъв ранг.

В топ 16 попадна и аржентинецът Франсиско Черундоло, който се справи с 6:2, 6:3 с италианеца Лучано Дардери. За място на четвъртфиналите Черундоло ще спори с победителя от двойката между канадеца Феликс Оже-Алиасим и белгиеца Александър Блокс.

# Даниил Медведев #Каспер Рууд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ