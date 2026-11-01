БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%

Катастрофа с две коли блокира движението през прохода „Петрохан“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
Катастрофа с две коли блокира движението през прохода „Петрохан“
Снимка: БНТ
Слушай новината

Катастрофа затруднява движението в „Петрохан“. Две леки коли са се сблъскали в началото на прохода „Петрохан“, след село Бързия, в посока София.

В района на инцидента са се образували колони от леки автомобили и тирове и в двете посоки на движение. Движението в участъка на катастрофата се осъществява само в една лента и се контролира от „Пътна полиция“.

На пътното платно има разляти опасни течности, поради което е необходимо водачите на МПС да шофират с повишено внимание дори след възстановяване на движението.

#прохода „Петрохан“ #блокирано движение #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба
1
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
2
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
4
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Регионални

Малко над 19% избирателна активност в Бургаско
Малко над 19% избирателна активност в Бургаско
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
Чете се за: 01:12 мин.
Четири контейнера дрейфуват в Черно море край Бургас, възможно е да са от потъналия „Contship Jet“ Четири контейнера дрейфуват в Черно море край Бургас, възможно е да са от потъналия „Contship Jet“
Чете се за: 01:27 мин.
Затвориха пътя Юндола – Якоруда заради свлачище Затвориха пътя Юндола – Якоруда заради свлачище
Чете се за: 00:45 мин.
"Топлофикация Враца" започва поетапно пускане на парното от 2 ноември "Топлофикация Враца" започва поетапно пускане на парното от 2 ноември
Чете се за: 01:55 мин.
7 автобуса с турска регистрация обикалят във Велико Търново 7 автобуса с турска регистрация обикалят във Велико Търново
6647
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като...
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ