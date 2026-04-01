Катастрофа затруднява движението на пътя Карлово – Пловдив

Затруднено е движението по пътя Пловдив - Карлово заради катастрофа. Инцидентът е станал край разклона за село Михилци. Сигналът е получен към 7:00 ч. днес.

По предварителни данни лек автомобил е предприел десен завой и е отнел предимството на камион. Пострадал при сблъсъка е водачът на колата, откаран е в болница.

Дрегерът е отчел отрицателен резултат за употреба на алкохол от шофьора на камиона.

На място има екипи на РУ – Хисаря, които регулират движението, съобщиха от пресцентъра на МВР – Пловдив.