Категорична победа изпрати Викторио Илиев на четвъртфинал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
На 26 ноември той ще боксира за място на полуфинал срещу Канлъ Билге (Турция).

категорична победа изпрати викторио илиев четвъртфинал европейското първенство бокс будапеща
Снимка: АРХИВ
Викторио Илиев се класира по категоричен начин на четвъртфиналите на европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Националът ни постигна втора респектираща победа на ринга в Будапеща.

19-годишният Илиев, който е европейски шампион за младежи, не остави шанс на Емануилс Сидоренко (Латвия).

Илиев срази съперника с 5:0 съдийски гласа и вече е на победа от медал. За целта на 26 ноември той ще боксира за място на полуфинал срещу Канлъ Билге (Турция).

В следобедната сесия ще видим и Радослав Росенов. Бронзовият медалист от световното първенство в Ливърпул и 3-кратен европейски шампион в тази възраст, ще се изправи срещу местната надежда Крушито Ковач. Мачът е в категория до 60 килограма и е 11-ти в програмата на ринг А. Очаква се да започне около 18:30 часа.

#Европейско първенство по бокс за мъже до 23 г. в Будапеща #Викторио Илиев

