Кевин Пенев и Даниел Трифонов си осигуриха участие на световното първенство в Ротердам

Българските национали Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе през октомври в Ротердам, Нидерландия.

Двамата си осигуриха участие на Мондиала благодарение на представянето и класирането си в многобоя на европейското първенство в Загреб.

С успеха на Пенев и Трифонов България вече има трима сигурни представители на световното първенство. Преди тях квота заслужи и Давид Иванов, който си гарантира място на шампионата на планетата на кон с гривни чрез представянето си в турнирите от Световната купа.

Добрата новина идва на фона на силното българско участие на Европейското първенство в Загреб. Родните гимнастици успяха да достигнат до три финала на отделните уреди при мъжете.

Така представянето в хърватската столица донесе не само възможности за битка за европейските отличия, но и две важни визи за най-големия форум до края на сезона.

Световното първенство в Ротердам през октомври ще събере най-добрите гимнастици на планетата, а България вече знае имената на тримата си представители – Кевин Пенев, Даниел Трифонов и Давид Иванов.







