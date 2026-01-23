Киеза под въпрос за двубоя на Ливърпул с Борнемут

В лагера на Ливърпул ситуацията около контузиите остава спокойна, но участието на Федерико Киеза в предстоящия мач от Висшата лига срещу Борнемут ще се решава в последния момент. Това разкри мениджърът на шампионите Арне Слот преди гостуването на „черешките“, което е в събота от 19:30 часа българско време.

Италианският нападател попадна в групата за двубоя от Шампионската лига срещу Марсилия във Франция, но получи дискомфорт по време на загрявката и отпадна от състава още преди началото на срещата. Днес Киеза ще премине допълнителни медицински прегледи, след които ще стане ясно дали ще пътува за Дорсет.

„Федерико дори не беше на пейката в сряда. Вчера проведохме възстановителна тренировка и чак днес ще разберем дали ще може да се включи пълноценно“, обясни Слот.

Нидерландският специалист призна, че шансовете на Киеза да бъде на разположение са равни.

„Трудно е да кажа дали ще играе срещу Борнемут. Не очакваме дълго отсъствие, така че в момента е по-скоро 50 на 50. При останалите няма нови контузии или проблеми. Калвин Рамзи не беше в групата за Шампионската лига, но ще бъде част от състава за уикенда“, добави специалистът.

Междувременно Ливърпул остава сравнително пасивен на зимния трансферен пазар и според Слот няма индикации това да се промени в оставащите дни.