Кипър спечели с лекота гостуването си на Сан Марино

Отборът на Кипър разгроми Сан Марино с 4:0 като гост в квалификационен мач за световното първенство през 2026 година.

Лоизос Лоизу откри резултата в 9-ата минута, а след почивката кипърците добавиха нови три гола чрез Стелиос Андреу (59-а), Григорис Кастанос (дузпа, 67-а) и Андроникос Какулис (79-а). И двата отбора стреляха в гредата по веднъж.

За Кипър като титуляр започна нападателят на ЦСКА Йоанис Питас, който през първото полувреме получи жълт картон, а в 63-а минута при резултат 2:0 бе сменен от автора на четвъртия гол Какулис.

Кипър (8 точки) прекрати серия от пет мача без победа и се изкачи на трето място в Група H. Сан Марино претърпя седмата си загуба в седем мача и е последен в класирането.