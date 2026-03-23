Кирил Котев: Турнирът в Индонезия ще покаже основата на бъдещия национален отбор

Чете се за: 02:17 мин.
Млад състав на България ще търси облик преди Лигата на нациите, а БНТ 3 ще излъчи мачовете на националния ни отбор

кирил котев турнирът индонезия покаже основата бъдещия национален отбор
Снимка: БТА
Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев заяви, че предстоящото участие на националния отбор в турнира "FIFA Series“ в Индонезия ще бъде ключово за изграждането на бъдещото лице на тима.

България ще се изправи срещу Соломоновите острови, Сейнт Китс и Невис и домакина Индонезия в надпреварата, като срещите ще се проведат на 27 и 30 март в Джакарта. Отборът заминава тази вечер с чартърен полет от София.

"Турнирът на първо място трябва да покаже каква е следващата основа на националния отбор. Това е шанс за младите и съм сигурен, че те ще се представят добре“, заяви Котев на летище "Васил Левски“.

По думите му първоначалната идея е била съставът да изглежда по различен начин, но контузии и откази са отворили възможност за по-млади футболисти.

"Още в началото обявихме, че ще бъдем с по-млади играчи. Всеки резултат е важен, но искаме да променим играта си с оглед на Лигата на нациите. Това е подготовка за там“, добави той.

Котев подчерта, че въпреки сериозните предизвикателства като дългото пътуване, часовата разлика и климатичните условия - отборът няма да търси оправдания.

"Очаква ни 17-часово пътуване и различни температури, но това не трябва да ни оправдава. Ако мислим само за футбола, ще се получат нещата“, каза още техническият директор.

Селекционерът Александър Димитров ще разчита на група от 23-ма футболисти. От състава отпаднаха Илия Груев, Лукас Петков, Кристиан Димитров и Алекс Петков, а към тима се присъедини Теодор Иванов. В отбора е и нападателят Тонислав Йорданов, който пристигна директно след мач за клубния си тим в Унгария.

Делегацията на България ще бъде водена от президента на БФС Георги Иванов.

Гледайте мачовете на националния отбор от турнира FIFA Series 2026 по БНТ 3!

