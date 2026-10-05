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Класиците завършиха втори при юношите на Балканиадата в Загреб, борците в свободния стил са трети

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Класиците завършиха втори при юношите на Балканиадата в Загреб, борците в свободния стил са трети
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Класиците завършиха на второ място при юношите със 169 точки на Балканиадата в Загреб (Хърватия), като спечелиха две титли, три сребърни медала и осем бронзови.

Шампиони станаха Станислав Иванов (55 кг) след успех над Полат Карадениз (Турция)с 9:0 и Алан Дзабиев (130 кг), победил на финала също турчин - Арда Угур с 8:0.

Със сребро си тръгнаха Калоян Иванов (60 кг), Стоян Благоев (67 кг) и Радостин Василев (97 кг), а с бронз – Живко Хинков (60 кг), Радостин Минчев и Станислав Кирилов (63 кг), Илия Стойков и Ерик Филипов (72 кг), Валентин Валентинов (87 кг), Антонио Тахов и Михаил Кралев (130 кг).

Начело е отборът на Турция с 210 точки и спечелени 4 титли, 4 сребърни и 2 бронзови медала. Трети е тимът на Сърбия със 105 точки (1-2-1).

В свободния стил юношите са трети на Балканите със 106 точки, след като взеха два сребърни медала и бронз.

Балкански вицешампион стана Ник Дойчинов (61 кг), трети на стълбичката се качиха Владислав Сеизов (70 кг) и Салих Каплан (125 кг).

Лидер отново е Турция с 220 точки (6-1-2), втори е тимът на Румъния със 129 (2-2-1).

При девойките България имаше само една представителка - Наталия Бояджиева, която спечели сребро в категория до 55 кг.

И в трите възрасти - до 15, до 17 и до 20 години българските борци се наредиха в Топ 3 на Балканите.

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