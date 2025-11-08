Клуб „Илиана“ отново е шампион на България по художествена гимнастика

Златната серия продължава – тимът на Илиана Раева не спира да властва на държавното първенство.
Клуб „Илиана“ отново покори върха. Тимът на легендарната Илиана Раева спечели за пета поредна година титлата от Държавното клубно първенство по художествена гимнастика, проведено в столичната зала „София“.
В едно от най-вълнуващите и стратегически състезания в календара на българската гимнастика момичетата на „Илиана“ за пореден път показаха класа, техника и съвършенство. След тях на подиума се наредиха клуб „Левски“ със сребърните медали, а бронзът отиде при „София Спорт-2017“.
Президентът на БФХГ Илиана Раева откри надпреварата, която традиционно събира най-добрите гимнастички от всички възрастови групи в шестте уреда в спорта – истински маратон от красота, концентрация и прецизност.
Шампионският отбор на клуб „Илиана“ включваше: Ева Брезалиева, Магдалена Вълкова, Дара Стоянова, Никол Тодорова, Виктория Лилкина, Александра Петрова, Карина Петрова, Аделина Буюкли, Виктория Евтимова и Велияна Николова. Техните съчетания спечелиха публиката и убедиха съдиите, че доминацията на клуба продължава с пълна сила.
Главен съдия на турнира беше Невяна Владинова, а помощник-главен – Виктория Данова.
Общият награден фонд възлизаше на 40 хиляди лева, като шампионите получиха 11 000, сребърните медалисти – 8 000, а бронзовите – 6 000 лева.
Клуб „Илиана“ вече има пет поредни златни отличия – от 2021 до 2025 година – и изглежда, че златната епоха на отбора тепърва ще продължи да блести.