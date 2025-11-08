Клуб „Илиана“ отново е шампион на България по художествена гимнастика

Клуб „Илиана“ отново покори върха. Тимът на легендарната Илиана Раева спечели за пета поредна година титлата от Държавното клубно първенство по художествена гимнастика, проведено в столичната зала „София“.

В едно от най-вълнуващите и стратегически състезания в календара на българската гимнастика момичетата на „Илиана“ за пореден път показаха класа, техника и съвършенство. След тях на подиума се наредиха клуб „Левски“ със сребърните медали, а бронзът отиде при „София Спорт-2017“.

Президентът на БФХГ Илиана Раева откри надпреварата, която традиционно събира най-добрите гимнастички от всички възрастови групи в шестте уреда в спорта – истински маратон от красота, концентрация и прецизност.

Шампионският отбор на клуб „Илиана“ включваше: Ева Брезалиева, Магдалена Вълкова, Дара Стоянова, Никол Тодорова, Виктория Лилкина, Александра Петрова, Карина Петрова, Аделина Буюкли, Виктория Евтимова и Велияна Николова. Техните съчетания спечелиха публиката и убедиха съдиите, че доминацията на клуба продължава с пълна сила.

Главен съдия на турнира беше Невяна Владинова, а помощник-главен – Виктория Данова.

Общият награден фонд възлизаше на 40 хиляди лева, като шампионите получиха 11 000, сребърните медалисти – 8 000, а бронзовите – 6 000 лева.

Клуб „Илиана“ вече има пет поредни златни отличия – от 2021 до 2025 година – и изглежда, че златната епоха на отбора тепърва ще продължи да блести.