Код жълто за проливни валежи в областите Кърджали и Хасково във вторник

Ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. По-интензивни и значителни ще са валежите през нощта в Централна и Югоизточна България. Почти без валежи ще бъде над северните райони, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°, а максималните – от 8° в Кърджали и Хасково, където ще вали почти непрекъснато до около 16° в северозападните райони, в София – около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е от 7° до 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра от дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3° - 4°, на 2000 метра – около минус 3°.

В средата на седмицата ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще са над 15°, на отделни места ще достигат 20°.

В петък ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, в планините - от сняг. Още сутринта в Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Вечерта и през нощта срещу петък по високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка.

В събота ще се задържи предимно облачно. Все още ще има валежи, предимно слаби и предимно от дъжд. Сняг ще превалява главно в планините над около 1300 метра, но е възможно временно и на по-малка височина дъждът временно да се примесва със сняг. Вятърът чувствително ще отслабне, но застудяването ще продължи.