Кога ще видим слънчево затъмнение през тази година?

През 2026 година от Земята ще могат да се наблюдават две слънчеви и две лунни затъмнения. От България ще бъдат видими едно частично слънчево и едно частично лунно затъмнение, съобщи астрономът Пенчо Маркишки от БАН и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Първото слънчево затъмнение за годината ще бъде на 17 февруари. То ще е пръстеновидно, но няма да се вижда от България. Второто – на 12 август, ще може да се наблюдава частично от северозападната част на страната, макар и за кратко, точно преди залез.

Лунните затъмнения са две – на 3 март (невидимо от България) и на 28 август, когато у нас ще може да се види началото на частичното затъмнение рано сутринта.

2026 г. ще предложи и интересни „супер Луни“ – това са моменти, когато Луната е по-близо до Земята. Такава ще има при пълнолуние в нощта на 23 срещу 24 декември. На 31 май пък ще наблюдаваме т.нар. „синя Луна“ – второ пълнолуние в рамките на един месец, което няма нищо общо с цвета ѝ.

Добра новина за любителите на падащи звезди – Персеидите през нощта на 12 срещу 13 август ще се виждат при отлични условия, тъй като Луната ще бъде в новолуние. В тъмно и чисто небе могат да се видят до 100 метеора на час. Силни ще бъдат и Геминидите през декември.

През годината ще има и няколко планетни парада, когато няколко планети ще се виждат едновременно в небето. В началото на годината и през пролетта ще могат да се наблюдават Венера, Сатурн, Юпитер и други, като някои от тях ще изискват бинокъл или телескоп.