Кои са най-скъпите футболисти в българското първенство?

Лудогорец Кайо Видал
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Международната футболна обсерватория CIES публикува нов доклад за трансферните стойности на играчи от 67 лиги по света. Данните показват как се оценяват футболистите и в българската Първа лига.

На върха е Кайо Видал от Лудогорец. Бразилският нападател е оценен между 3.8 и 4.4 милиона евро, като се говори, че към него вече има оферти за още по-висока сума.

Плътно след него е Марин Петков от Левски. 21-годишният български национал струва между 3.3 и 3.8 милиона евро, като младата му възраст и паспортът го правят много търсен за трансфер в чужбина.

Трети в класацията е вратарят на ЦСКА Фиодор Лапухов. Той е оценен на 2.8 – 3.2 милиона евро – рядко висока стойност за вратар в нашето първенство.

Сред младите таланти изпъква и Марто Бойчев от ЦСКА 1948. Роденият през 2008 година футболист вече струва между 1.6 и 1.9 милиона евро.

В другия край на класацията е Добруджа. Най-скъпият играч на тима – вратарят Галин Григоров е оценен на около 250 хиляди евро. При Ботев Враца най-висока цена има Мартин Смоленски – между 330 и 390 хиляди евро.

