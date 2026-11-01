Комо продължава победния си ход и се доближи на две точки от върха в Серия А

Комо продължава впечатляващото си представяне в италианската Серия А, след като победи Венеция с 1:0 в двубой от десетия кръг на първенството.

Тимът, воден от Сеск Фабрегас, записа четвърта поредна победа в шампионата и пета във всички турнири, като се доближи само на две точки от лидера Лацио.

Единственото попадение в срещата реализира Лукас да Куня в 43-тата минута от дузпа, отсъдена от главната съдийка Мария Капути за нарушение на Жуан Жезус в наказателното поле на гостите.

По-рано в двубоя Венеция също получи възможност да изпълни наказателен удар. В 28-ата минута Капути посочи бялата точка за игра с ръка на Луис Мия, но след намесата на системата ВАР преразгледа ситуацията и отмени решението си.

През второто полувреме темпото на игра спадна, а Комо успя да съхрани минималния си аванс и да стигне до нови три точки.

С победата тимът на Фабрегас събра 23 точки и застана само на две зад лидера Лацио, който обаче е с мач по-малко.

Венеция продължава да изпитва сериозни затруднения от началото на сезона и остава на последното, 20-о място в класирането с едва три точки.