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Комплекс „Тракиец“ събра бъдещето на българския конен спорт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БФКС
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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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комплекс bdquoтракиецldquo събра бъдещето българския конен спорт
Снимка: БФКС
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От 8 до 11 октомври Конна база "Тракиец" бе домакин на мащабно четиридневно събитие, което за първи път обедини целия път на спортния кон на едно място — от новородените кончета през 2026 г. и жребците за разплод в пилотното изложение „Тракиец – Селекция 2026“, през тестирането на две и и тригодишните надежди съвместно с Асоциация „Български спортен кон“, до кулминацията: Държавния шампионат за млади коне (4, 5, 6 и 7 г.).

Ето и кои са шампионите и медалистите в Държавния шампионат по прескачане на препятствия:

4-годишни коне:
Пламен Радославов със Скарлет Брейкър (ККС „Хан Крум – Бургас“)
Недко Гайдаров с Вита Д'Ор Ван де Миспеларе (ККС „Шумен“)
Ивайло Любенов с Каталея (ККС „Истър“)

5-годишни коне:
Ивана Ангелова с Ре Спешъл Муз (ККС „ХЪС“)
Ленко Ангелов с Ре Спешъл Даймънд (ККС „Високо напрежение“)
Георги Стоянов с Каприз

6-годишни коне:
Калина Стойчева с Колумбия Зет (ККС „Пълдин“)
Ивайло Любенов с Партаго Ейч (ККС „Истър“)
Анна Ангелова с Холи (ККС „Калоян 92“)

7-годишни коне:
Ивана Ангелова с Ошкош (ККС „ХЪС“)
Ивана Ангелова с Туинкъл Стар (ККС „ХЪС“)
Филип Велев с Хонолулу Ви Ейч Моленхоф Зет

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