Комплекс „Тракиец“ събра бъдещето на българския конен спорт

От 8 до 11 октомври Конна база "Тракиец" бе домакин на мащабно четиридневно събитие, което за първи път обедини целия път на спортния кон на едно място — от новородените кончета през 2026 г. и жребците за разплод в пилотното изложение „Тракиец – Селекция 2026“, през тестирането на две и и тригодишните надежди съвместно с Асоциация „Български спортен кон“, до кулминацията: Държавния шампионат за млади коне (4, 5, 6 и 7 г.).

Ето и кои са шампионите и медалистите в Държавния шампионат по прескачане на препятствия:

4-годишни коне:

Пламен Радославов със Скарлет Брейкър (ККС „Хан Крум – Бургас“)

Недко Гайдаров с Вита Д'Ор Ван де Миспеларе (ККС „Шумен“)

Ивайло Любенов с Каталея (ККС „Истър“)

5-годишни коне:

Ивана Ангелова с Ре Спешъл Муз (ККС „ХЪС“)

Ленко Ангелов с Ре Спешъл Даймънд (ККС „Високо напрежение“)

Георги Стоянов с Каприз

6-годишни коне:

Калина Стойчева с Колумбия Зет (ККС „Пълдин“)

Ивайло Любенов с Партаго Ейч (ККС „Истър“)

Анна Ангелова с Холи (ККС „Калоян 92“)

7-годишни коне:

Ивана Ангелова с Ошкош (ККС „ХЪС“)

Ивана Ангелова с Туинкъл Стар (ККС „ХЪС“)

Филип Велев с Хонолулу Ви Ейч Моленхоф Зет