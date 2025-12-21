Конференция в Русе постави началото на честванията за Априлското въстание

Конференция, посветена на 150 години от Априлското въстание, се проведе в Русе. Събитието се организира от Българската телеграфна агенция и е част от инициативата на БТА, БНТ и БНР „14 века България в Европа“.

Когато говорим за Априлското въстание, най-често си спомняме Панагюрище, Копривщица и Батак. Но началото на подготовката за въстанието е поставено именно в Русе и в румънския град Гюргево, където революционери вземат решението за всенародно въстание още през декември 1875 година.

В конференцията участваха историци, университетски преподаватели и общественици от България и Румъния. Те говориха за идеите на младите революционери, за борбата им за свобода и за европейските ценности, които ги вдъхновяват.

Беше обърнато внимание и на ролята на медиите за съхраняването на историческата памет. С форума в Русе започва поредица от събития, посветени на годишнината, които ще продължат във Велико Търново, Сливен, Враца и Панагюрище.