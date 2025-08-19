Контузия извади бранител от сметките на Локомотив

Локомотив Пловдив няма да разчита на един от своите основни футболисти в близко бъдеще. „Смърфовете“ останаха без Лукас Риян, съобщиха от клуба. Бразилецът е с разтежение на адукторите, което означава, че ще бъде извън терените в следващите поне две седмици.

Централният защитник получи контузия по време на срещата със Славия. Той бе заменен в средата на първото полувреме от Тодор Павлов. Риян ще пропусне гостуванията на Черно море и Спартак Варна.

Локомотив е трети в класирането на Първа лига. В първите пет мача състава на Душан Косич записа три победи и две равенства, като с актив от 11 точки изостава само на две от Лудогорец и Левски.