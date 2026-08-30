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"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна - до кога?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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кошмар отново километрични задръствания кресна
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Последната неделя на месец август е и голямото завръщане започна. За един от най-натоварените и опасни участъци – при Кресненското дефиле, отново имаше информация за паднали на пътя скални късове, имаше и километрична тапа от автомобили в днешния ден в дефилето.

Тапата преди Кресна започна да нараства около обяд. 5, 6 до 7 км достигаше в ранните следобедни часове.

Румен Илиев: „Движението е ужасно, задръстване имаше още преди Кресна и сме чакали повече от един час.“

Чакането изнерви едни:

„Трагедия... Отдавна не сме се прибирали в България, направо е чудо.“

Други, след морската почивка, запазиха доброто си настроение:

Космин от Румъния: „Имахме вода и храна, нормални са тези задръствания... Краят на лятото всички почиват и във всички страни има задръствания. И Румъния е същото, и в Гърция – на всички такси... За мен не е проблем.“

„Днеска е неделя все пак, обаче нормално... Можеше и по-добре, ха-ха... Ще видиме по-нататък как ще е, засега всичко е нормално.“

„Очакваме да се направи така, че да няма задръствания.“

– Магистрала „Струма“?!

– Дай Боже! Ха-ха.

Доста натоварено беше и на светофара в Кресна.

„Кошмар е, от сан до куз, дето казват старите хора. Ей го – живеем в горния край на Кресна и един час не можем да се придвижим.“

„Докато не се направи обходен път нормален, едва ли ще се променят нещата.“

Обходният път на Кресна ще бъде готов до края на следващата година.

#кошмар е #километрични задръствания #паднали скали #тапи #Кресна

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