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Моторист загина след удар в къща в Берковица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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моторист загина удар къща берковица
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Моторист загина след удар в къща в Берковица. Инцидентът е настъпил в ранните часове на денонощието, след като управляващ мотор с висока скорост загубил контрол и излязъл от пътното платно, а след това се забил в къща.

При катастрофата с много висока скорост, мотористът получил тежки травми и починал на място.

По непотвърдена информация водачът на мотора е отказал за спре при подаден по-рано полицейски сигнал, след което започнала гонка, която завършила с фатален край.

Мястото на инцидента е известно с това, че участъкът от улицата често става трасе за незаконни състезания и дрифтове.

#загина #Берковица #Монтанско #къща #моторист

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