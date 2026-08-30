Моторист загина след удар в къща в Берковица. Инцидентът е настъпил в ранните часове на денонощието, след като управляващ мотор с висока скорост загубил контрол и излязъл от пътното платно, а след това се забил в къща.

При катастрофата с много висока скорост, мотористът получил тежки травми и починал на място.

По непотвърдена информация водачът на мотора е отказал за спре при подаден по-рано полицейски сигнал, след което започнала гонка, която завършила с фатален край.

Мястото на инцидента е известно с това, че участъкът от улицата често става трасе за незаконни състезания и дрифтове.