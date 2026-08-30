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Заради падналия дъжд облекчават режима на вода в Кюстендил

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Ограниченията за ползване на вода в града обаче остават

режим водата въвежда плевен десет села общината
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Дъждът от тази нощ ще доведе до облекчаване на режима на водата в Кюстендил, но той остава в сила, каза кметът на Общината инж. Огнян Атанасов.

Ограничения са наложени на шест от кварталите в областния град, както е централната градска част, като водата се пуска два пъти в денонощието за по 4 часа.

След дъжда часовете с подавана вода за кварталите ще са повече, отбеляза градоначалникът инж. Огнян Атанасов:

"По информация на служители на "Кюстендилска вода", да, реално ще има вода, но режимът няма да го отменяме".

Същевременно ще продължи проверката на над 10-те автомивки в общината дали не ползват вода от ВиК мрежата, като ще бъдат налагани санкции при констатирани нарушения.

От Общината обявиха, че водата за поливане на цветните алеи и тревните площи в града, което се прави всеки ден, е на сондажен принцип, цистерните пълнят на две места в града.

#облекчаване #Кюстендил #режим на водата #дъжд

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