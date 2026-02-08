Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в мистика

„Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва. Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

"Бавянето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва. Ако си спомнете, господин Борисов като опитен държавник каза: „Дайте ни още 20 дни, за да приемем бюджета“, защото това беше много важно за държавата. Румен Радев категорично тогава каза: „Незабавна оставка."

Той напомни, че оставката е била дадена веднага, след като са чули какво искат хората на площада. беше веднага дадена, след като чухме какво казаха хората на площада, че този бюджет не им харесва.