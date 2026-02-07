БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Костадин Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не нарушава конституционни права

Чете се за: 02:40 мин.
Политика
костадин костадинов
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов защити предложените от партията промени в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на броя на секциите в чужбина, като отхвърли критиките, че те нарушават конституционни права или ще се предизвикат опашки пред секциите.

В „Денят започва с Георги Любенов“ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира промяната в изборните правила и ограничаването на секции, което беше предложение на „Възраждане“.

Костадинов отрече критиката, че с промените в Изборния кодекс се ограничават конституционни права.

„Имаше период от 4 години – от 2017 до 2021 година, ограничение за гласуването в държавите извън Европейския съюз и нямаше никакъв проблем тогава. Това е хубаво да го прочетат хората от ПП–ДБ“, каза лидерът на „Възраждане“.

Той обясни, че въпросните поправки са обещание на партията към избирателите и посочи, че това предложение е внесено за първи път през декември 2021 година, а след това и в 47-ото, 48-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание.

„Причината е една и тя е много проста – в Турция гласуването на хора, които само формално са свързани с българската държава, представлява екзистенциална заплаха за националната сигурност на страната. Категорично! На второ място, неслучайно заложихме ограничението от 20 секции, защото направихме анализ на гласуването в единствените две държави извън ЕС, в които гласуват повече хора – Великобритания и САЩ. Във Великобритания на последните избори са гласували 21 хиляди човека, в САЩ – 8 хиляди, което означава, че ограничението от 20 секции е съвсем постижимо, защото това са 20 секции извън посолството и извън консулските служби, което значи, че още между 4 и 6 секции ще могат да бъдат открити допълнително.“

Костадинов коментира, че у нас в секциите могат да гласуват до 1000 човека. В тази връзка той не вижда като основателна критиката от страна на ЦИК, че ще се създадат опашки от гласуващи.

„Как така ЦИК казва, че ще се създадат опашки от гласуващи в чужбина, а няма да се създадат в България? Всеки един от нас може да види колко са хората в изборната му секция.“

