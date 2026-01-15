БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 01:35 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Коя е най-стриймваната песен в света през 2025 година?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Деца
Запази

Рекордно слушане на музика по целия свят

Слушай новината

През 2025 г. светът е слушал музика рекордно много – общо 5,1 трилиона стрийминга, което е почти 10 процента повече спрямо предходната година. Това показва годишният доклад на Luminate, цитиран от Асошиейтед прес.

Въпреки ръста, новата музика не е най-предпочитаната. Само 43 процента от всички стрийминги са на песни, издадени през последните пет години. Сред малкото големи изключения са албумите на Тейлър Суифт и Морган Уолън, които са сред най-слушаните нови издания.

Някои жанрове обаче вървят срещу тенденцията. Християнската и госпъл музиката отбелязват силен ръст, а рокът се оказва най-бързо развиващият се жанр. Латино музиката също расте, най-вече благодарение на Бед Бъни, чиито песни са слушани над 5 милиарда пъти.

Една от най-интересните тенденции през 2025 г. е навлизането на изпълнители с изкуствен интелект. Виртуални артисти като Ксания Моне и The Velvet Sundown печелят все повече фенове, като Моне става първият ИИ изпълнител, влязъл в класациите на Билборд.

Най-стриймваната песен в света за годината е "Die With a Smile" на Лейди Гага и Бруно Марс. Следват хитове на групата „Хънтрикс“, както и песни на Алекс Уорън и Били Айлиш.

Изводът е ясен – музиката никога не е била толкова слушана, но вкусът на публиката продължава да смесва старото, новото и дори изкуствения интелект.

Последвайте ни

ТОП 24

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
2
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
3
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
4
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
5
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Обраха възрастни хора посред бял ден в село Лозно, откраднаха близо 25 000 евро
6
Обраха възрастни хора посред бял ден в село Лозно, откраднаха близо...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: У нас

Урок по родолюбие далеч от България – деца в Англия учат за Васил Левски
Урок по родолюбие далеч от България – деца в Англия учат за Васил Левски
Интернет се превръща в рисково място за все повече деца Интернет се превръща в рисково място за все повече деца
Чете се за: 00:42 мин.
В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център
Чете се за: 00:52 мин.
Новините 16.01.2026 г. Новините 16.01.2026 г.
Чете се за: 05:27 мин.
Ще повлияе ли грипната епидемия на оформянето на срочните оценки? Ще повлияе ли грипната епидемия на оформянето на срочните оценки?
Чете се за: 01:47 мин.
Грипна епидемия в Добрич. Училищата минават онлайн от понеделник. Грипна епидемия в Добрич. Училищата минават онлайн от понеделник.
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ