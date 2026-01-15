Коя е най-стриймваната песен в света през 2025 година?

През 2025 г. светът е слушал музика рекордно много – общо 5,1 трилиона стрийминга, което е почти 10 процента повече спрямо предходната година. Това показва годишният доклад на Luminate, цитиран от Асошиейтед прес.

Въпреки ръста, новата музика не е най-предпочитаната. Само 43 процента от всички стрийминги са на песни, издадени през последните пет години. Сред малкото големи изключения са албумите на Тейлър Суифт и Морган Уолън, които са сред най-слушаните нови издания.

Някои жанрове обаче вървят срещу тенденцията. Християнската и госпъл музиката отбелязват силен ръст, а рокът се оказва най-бързо развиващият се жанр. Латино музиката също расте, най-вече благодарение на Бед Бъни, чиито песни са слушани над 5 милиарда пъти.

Една от най-интересните тенденции през 2025 г. е навлизането на изпълнители с изкуствен интелект. Виртуални артисти като Ксания Моне и The Velvet Sundown печелят все повече фенове, като Моне става първият ИИ изпълнител, влязъл в класациите на Билборд.

Най-стриймваната песен в света за годината е "Die With a Smile" на Лейди Гага и Бруно Марс. Следват хитове на групата „Хънтрикс“, както и песни на Алекс Уорън и Били Айлиш.

Изводът е ясен – музиката никога не е била толкова слушана, но вкусът на публиката продължава да смесва старото, новото и дори изкуствения интелект.