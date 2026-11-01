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Край на изборния ден в област Добрич, активността достигна 23,04 %

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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изборния ден област добрич активността достигна 2304
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Изборният ден в област Добрич приключи с активност от, 23,04 %, което е ръст с близо 5 на сто между двата тура.

По данни на общините изборният ден е приключил навсякъде. От имащите право на глас 170699 избиратели в областта до урните да упражнят правото си на вот днес са отишли 39 327 души.

В община Шабла е отчетена най-високата избирателна активност - 31,62%, а в община Тервел най-ниска - 13,10 на сто. В град Добрич са гласували 20 558 души, което е 26,07%. В община Каварна вота си са упражнили 24,18%, в Генерал Тошево – 23,18 на сто, в Балчик – 22,7% , в община Добричка – 21,74 на сто, а в Крушари – 14,13%.

Седмица по-рано, първият тур на изборите в област Добрич приключи с активност от 18,5% активност.

#23,04% #избирателна активност #Добрич

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